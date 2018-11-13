В Москве пройдет экскурсия к столетию Солженицына

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Проект "Гуляем по Москве" подготовил к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына экскурсию по местам в столице, ставшим ключевыми в жизни и творчестве писателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

"Экскурсия "Александр Солженицын: штрихи к портрету" проекта "Гуляем по Москве" предлагает уникальное путешествие, в котором переплетаются жизнь гражданина Солженицына, судьбы героев писателя Солженицына и история страны, в которой жил Александр Солженицын. Премьера маршрута состоится 29 ноября, а затем присоединиться к экскурсии можно будет 30 ноября, 12 и 13 декабря", — рассказали организаторы.

Экскурсии будут проводиться бесплатно, но желающим необходимо заранее пройти регистрацию на сайте moscowwalking.ru. Путешествие начнется у Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына в 14.00 мск.

"Экскурсовод Белла Воронова расскажет о том, как именно после появления произведений Солженицына в советском обществе началось осмысление реальной истории построения коммунизма. Ведь не только "Архипелаг ГУЛАГ", но и "Раковый корпус", "Один день Ивана Денисовича" и "В круге первом" и другие произведения рассказали правду о сложном периоде истории, подготовили почву для последующих перемен", — пояснили организаторы.

Как отмечается, экскурсию проведут по маршрутам героев писателя, по знакомым для него местам в столице. "Москва для Солженицына — это Лубянка и Калужская застава, это публикация на страницах журнала "Новый мир", это и период литературной травли, обысков и лишения советского гражданства… Здесь же на московских улицах ходили его герои: одни — чтобы показать свои самые любимые адреса, другие — чтобы найти телефон-автомат, третьи — чтобы попасть в гости и обсудить судьбы жен декабристов. Об этом и многом другом узнают те, кто присоединится к экскурсии", — отметили в пресс-службе проекта.

Ранее сообщалось, что в столице к 100-летию со дня рождения Солженицына установят памятник писателю, он будет располагаться на Таганке, на улице Александра Солженицына, между домами 11 и 13.