Вещи Фрэнка Синатры будут представлены на аукционе Sotheby's в декабре

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Личные вещи культового американского исполнителя Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут представлены на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщается на сайте аукциона.

Аукцион запланирован на 6 декабря. "Sotheby's оказана честь представить личные вещи из поместья Барбары на серии торгов в декабре в Нью-Йорке",- говорится в заявлении.

На торги будут выставлены картины, коллекция украшений и аксессуаров Барбары, а также личные вещи из резиденций Синатры в Палм-Спрингс, Лос-Анджелесе и Малибу, в которых хранились ценности, накопленные супругами в течение 22 лет брака.

На сайте аукциона заявлено более 120 предметов. Среди них представлен портрет Фрэнка Синатры, подписанный знаменитым американским художником Норманом Роквеллом, помолвочное кольцо Барбары и более 25 памятных вещей знаменитой пары. Как отмечает издание Hollywood Reporter, примерная стоимость коллекции может составить более трех миллионов долларов.

Фрэнк Синатра — один из самых известных американских музыкантов 20 века, на его песнях выросло несколько поколений американцев. Кроме того, он был успешным киноактером и в 1954 году получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.