Игорь Лученок был ярким композитором, заявил Лев Лещенко

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Игорь Лученок был очень ярким композитором, работающим в разных жанрах, настоящим профессионалом, очень преданным творчеству, рассказал РИА Новости певец Лев Лещенко.

Народный артист СССР и Белоруссии, композитор Игорь Лученок скончался в Минске на 81-м году жизни, об этом сообщил художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook. Ранее Лученок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу Минска с инсультом.

"Очень печально, он болел последние годы, неважно себя чувствовал. Игорь Михайлович всегда присутствовал в нашей жизни, это наша старая проверенная гвардия, его песни были всегда событийны", — сказал Лещенко.

Он отметил, что Лученок был "удивительным профессионалом, очень преданным творчеству, и нежнейшим, добрым человеком".

"Он очень был предан творчеству, его больше ничего не интересовало, только песни. Очень яркий композитор, работающий в разных жанрах, прекрасно владеющий классическими приемами музыки, у него было достаточно много симфоний. Жалко, что мы потеряли еще одну большую, незаурядную личность", — добавил Лещенко.

По словам певца, Лученок вел активную общественную жизнь, с 1980 года был председателем правления Союза композиторов Белоруссии и много сделал на этом посту.

Произведения, написанные Игорем Лученком, вошли в репертуар многих советских и российских исполнителей и музыкальных коллективов, таких как Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы". Написанную им мелодию "Песни про Минск" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.