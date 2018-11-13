Назван лучший фильм 2018 года по версии зрителей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Победителем в номинации "Фильм 2018 года" американской ежегодной премии People's Choice Awards стал приключенческий боевик студии Marvel "Мстители: Война бесконечности", об этом сообщает портал ENews.

Лучшей драматической картиной года признан фильм Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", лучшей комедией — фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной — мультфильм "Суперсемейка 2".

Кроме того, зрители выбрали лучших кинозвезд среди мужчин и женщин. Победителем в мужской номинации стал актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера", а лучшей кинозвездой среди женщин — Скарлетт Йоханссон, которая снялась в картине "Мстители: Война бесконечности".

People's Choice Awards — американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Она вручается ежегодно, начиная с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи социологического опроса, затем было организовано голосование в Интернете.