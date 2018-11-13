Дрессировщица Надежда Такшантова скончалась на 70-ом году жизни

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Известная дрессировщица медведей Надежда Такшантова скончалась на 70-ом году жизни в ярославской больнице, сообщается на сайте Росгосцирка.

"Знаменитая дрессировщица диких животных Надежда Такшантова скончалась в возрасте 70 лет в Ярославле. Заслуженная артистка России умерла в ночь на понедельник в больнице", — говорится в сообщении.

По данным Росгосцирка, дата и время прощания с артисткой уточняются.

Надежда Такшантова родилась 9 мая 1948 года в Туле. В 1992 году артистка поставила номер "Веселые медвежата", который достиг больших успехов. "Впервые на манеже был исполнен трюк "Ковер" с участием пяти разновозрастных и разнополых медведей, а Такшантова стала единственной в мире женщиной-дрессировщиком медведей весом почти 600 килограммов и ростом около трех метров", — отмечается в сообщении.

Артистка также стала единственной дрессировщицей, которая работала с гусями. По данным пресс-службы, Такшантова до последних дней вела активную гастрольную деятельность, которая пользовалась популярностью не только в России, но и в Германии, Франции, Венгрии и в других странах.