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Культура

Лампас, Sad Face, Кто? Молодые российские художники, за которыми будущее

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Анна Михайлова
© Фото : пресс-служба Парка ГорькогоХудожник Покрас Лампас нанес каллиграфити на 3D-модель Девушка с весломХудожник Покрас Лампас нанес каллиграфити на 3D-модель Девушка с веслом
© Фото : пресс-служба Парка Горького

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Самая большая в мире каллиграфия на крыше бывшей фабрики, огромный портрет на льду замерзшей реки, интригующие граффити на улицах города — эти работы российских художников вызвали интерес не только на родине. О молодых, но уже известных мастерах отечественного стрит-арта — в материале РИА Новости.

Покрас Лампас

Двадцатисемилетний Арсений Пыженков работает под псевдонимом Покрас Лампас. Художник-самоучка стал основателем целого направления в стрит-арте — "каллиграфутуризм". Покрас Лампас создает причудливые узоры, используя символы различных алфавитов, придумывает новые изображения букв и знаков.

В своих работах он фантазирует о том, как будет выглядеть каллиграфия будущего. Для этого он придумал собственный уникальный шрифт. Стиль Покраса Лампаса очень востребован: в его активе персональная выставка в "Новом Манеже", заказы от ведущих дизайнеров (Yves Saint Laurent, Dries Van Noten, Adidas, Nike) и масштабные проекты в разных странах.

© Фото : 19tonesПокрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире
© Фото : 19tones
Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире

В 2015 году он расписал крышу "Красного Октября" в Москве. Сегодня это самая большая в мире каллиграфия — 1625 квадратных метров — и единственное произведение искусства в России, которое видно из космоса. В 2017-м Покрас Лампас почти повторил это достижение, расписав всего за два дня крышу самого высокого здания в Риме — Дворца итальянской цивилизации и по совместительству штаб-квартиры модного дома Fendi.

Его работы можно увидеть везде — от торговых центров до Курского вокзала и здания Новой Третьяковки. Из последнего — копия скульптуры "Девушка с веслом", расписанная в честь 90-летия парка Горького, и оформление "РЖД Арены" по заказу футбольного клуба "Локомотив".

Sad Face

Пермский художник, чей псевдоним переводится с английского как "грустное лицо", известен в родном городе с 2011 года как автор черно-белых граффити с печальными ликами, похожими на иконы. Но об Алексее Илькаеве (настоящее имя Sad Face) многие узнали в октябре этого года, когда его обвинили в вандализме за порчу знаковой для Перми инсталляции "Счастье не за горами".

Арт-объект художника Бориса Матросова был установлен на набережной реки Камы в 2009 году и быстро превратился в одну из главных достопримечательностей города. Инсталляция популярна далеко за пределами Перми и даже России. В 2012 году она появилась в клипе американского рэпера Канье Уэста, а российские киноманы знают ее по фильму "Географ глобус пропил".

Sad Face за ночь изменил фразу на "Смерть не за горами". Столь мрачный выбор неслучаен: в 2017-м художник попал в аварию, которая едва не стоила ему жизни. В январе этого года он выложил видео новой работы — гигантское грустное лицо, нарисованное на ледяной поверхности Камы. Ролик разошелся по интернету и попал в СМИ.

С Sad Face знакомы и в Европе — он участвовал в арт-ярмарке в Стокгольме, выставлялся в Берлине. Его грустный лик есть и на Берлинской стене. Свою акцию в Перми Илькаев тоже называет искусством, утверждая, что создал новый арт-объект, а не испортил старый. На волне скандала художник даже выпустил футболки со слоганом "Смерть не за горами".

Кирилл Кто

CC BY-SA 4.0 / Avruyskaya / Работа Кирилла Кто «Иногда да, иногда нет» в Музее уличного искусства (с экскурсии, весна 2015). (Cropped a photo)Работа Кирилла Кто "Иногда да, иногда нет" в Музее уличного искусства
CC BY-SA 4.0 / Avruyskaya / Работа Кирилла Кто «Иногда да, иногда нет» в Музее уличного искусства (с экскурсии, весна 2015). (Cropped a photo)
Работа Кирилла Кто "Иногда да, иногда нет" в Музее уличного искусства

Большинство жителей столицы наверняка хоть раз видели на улицах загадочную надпись "Зачем?". Один из авторов проекта, граффитист Кирилл Кто хорошо известен в арт-среде. Последние два года он входит в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Работа художника Уно Моралеса Яков, 2015
© предоставлено автором и галереей "Триумф"
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Кирилл Кто родился в Зеленограде в 1984 году и уже с 1996-го активно занимался граффити. В отличие от многих соратников, он создает не рисунки, а надписи. С начала нулевых Кто подписывался четырьмя жирными точками, называя это "упрощенной пуговицей". С 2002-го по 2009-й художник участвовал в граффити-группах "Зачем?" и "No Future Forever", а затем переключился на социальные проблемы.

Кто утверждает, что с помощью своих работ борется с серостью, опасными городскими объектами и недостатком общественных пространств. Художник ратует за облагораживание улиц и бережное отношение к городу как к дому. При этом он дистанцируется от других граффитистов, предпочитая оставаться одиночкой.

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