Лампас, Sad Face, Кто? Молодые российские художники, за которыми будущее

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Самая большая в мире каллиграфия на крыше бывшей фабрики, огромный портрет на льду замерзшей реки, интригующие граффити на улицах города — эти работы российских художников вызвали интерес не только на родине. О молодых, но уже известных мастерах отечественного стрит-арта — в материале РИА Новости.

Двадцатисемилетний Арсений Пыженков работает под псевдонимом Покрас Лампас. Художник-самоучка стал основателем целого направления в стрит-арте — "каллиграфутуризм". Покрас Лампас создает причудливые узоры, используя символы различных алфавитов, придумывает новые изображения букв и знаков.

В своих работах он фантазирует о том, как будет выглядеть каллиграфия будущего. Для этого он придумал собственный уникальный шрифт. Стиль Покраса Лампаса очень востребован: в его активе персональная выставка в "Новом Манеже", заказы от ведущих дизайнеров (Yves Saint Laurent, Dries Van Noten, Adidas, Nike) и масштабные проекты в разных странах.

© Фото : 19tones Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире © Фото : 19tones Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире

В 2015 году он расписал крышу "Красного Октября" в Москве. Сегодня это самая большая в мире каллиграфия — 1625 квадратных метров — и единственное произведение искусства в России, которое видно из космоса. В 2017-м Покрас Лампас почти повторил это достижение, расписав всего за два дня крышу самого высокого здания в Риме — Дворца итальянской цивилизации и по совместительству штаб-квартиры модного дома Fendi.

Его работы можно увидеть везде — от торговых центров до Курского вокзала и здания Новой Третьяковки. Из последнего — копия скульптуры "Девушка с веслом", расписанная в честь 90-летия парка Горького, и оформление "РЖД Арены" по заказу футбольного клуба "Локомотив".

Пермский художник, чей псевдоним переводится с английского как "грустное лицо", известен в родном городе с 2011 года как автор черно-белых граффити с печальными ликами, похожими на иконы. Но об Алексее Илькаеве (настоящее имя Sad Face) многие узнали в октябре этого года, когда его обвинили в вандализме за порчу знаковой для Перми инсталляции "Счастье не за горами".

Арт-объект художника Бориса Матросова был установлен на набережной реки Камы в 2009 году и быстро превратился в одну из главных достопримечательностей города. Инсталляция популярна далеко за пределами Перми и даже России. В 2012 году она появилась в клипе американского рэпера Канье Уэста, а российские киноманы знают ее по фильму "Географ глобус пропил".

Sad Face за ночь изменил фразу на "Смерть не за горами". Столь мрачный выбор неслучаен: в 2017-м художник попал в аварию, которая едва не стоила ему жизни. В январе этого года он выложил видео новой работы — гигантское грустное лицо, нарисованное на ледяной поверхности Камы. Ролик разошелся по интернету и попал в СМИ.

С Sad Face знакомы и в Европе — он участвовал в арт-ярмарке в Стокгольме, выставлялся в Берлине. Его грустный лик есть и на Берлинской стене. Свою акцию в Перми Илькаев тоже называет искусством, утверждая, что создал новый арт-объект, а не испортил старый. На волне скандала художник даже выпустил футболки со слоганом "Смерть не за горами".

Кирилл Кто

Большинство жителей столицы наверняка хоть раз видели на улицах загадочную надпись "Зачем?". Один из авторов проекта, граффитист Кирилл Кто хорошо известен в арт-среде. Последние два года он входит в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Кирилл Кто родился в Зеленограде в 1984 году и уже с 1996-го активно занимался граффити. В отличие от многих соратников, он создает не рисунки, а надписи. С начала нулевых Кто подписывался четырьмя жирными точками, называя это "упрощенной пуговицей". С 2002-го по 2009-й художник участвовал в граффити-группах "Зачем?" и "No Future Forever", а затем переключился на социальные проблемы.

Кто утверждает, что с помощью своих работ борется с серостью, опасными городскими объектами и недостатком общественных пространств. Художник ратует за облагораживание улиц и бережное отношение к городу как к дому. При этом он дистанцируется от других граффитистов, предпочитая оставаться одиночкой.