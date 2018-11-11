МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка Украины, актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Пятый канал со ссылкой на иллюзионистку Наталью Жаворонкову.

"Да, рак косит людей не на шутку. Сейчас каждый третий умирает или болеет этой ужасной болезнью. <…> Больно, правда", — цитирует телеканал Жаворонкову.

Юлия Волчкова умерла в субботу в возрасте 44 лет.

Зрителям она запомнилась по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Нити судьбы", "Кольцо с рубином", "Роксолана, пленница султана", "День рождения Буржуя" и "Вальдшнепы".