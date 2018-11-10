Названы претенденты на звание лучшего фильма Европы 2018 года

МАДРИД, 10 ноя — РИА Новости. Пять картин номинированы на получение премии Европейской киноакадемии (European Film Awards) в категории лучшего фильма 2018 года, сообщили организаторы мероприятия.

"На границе миров" (производство Швеция и Дания, режиссер Али Аббаси), "Холодная война" (режиссер Павел Павликовский, производство Польша, Франция, Великобритания), "Догмэн" (режиссер Маттео Гарроне, производство Италия, Франция), "Девочка" (режиссер Лукас Донт, производство Бельгия, Нидерланды), "Счастливый Лазарь" (режиссер Аличе Рорвахер, производство Италия, Франция, Германия, Швейцария), сообщается в пресс-релизе European Film Awards.

Ни одна из пяти российских картин, которые были в "длинном списке", не была номинирована. В "длинный список" Европейской киноакадемии входили 49 фильмов из 35 стран, в том числе пяти российских режиссеров — "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Айка" Сергея Дворцевого и "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

Претендентами на звание лучшего европейского режиссера стали Али Аббаси, Маттео Гарроне, Самуэль Маоз (за фильм "Фокстрот"), Павел Павликовский, Аличе Рорвахер.

Кроме того, жюри объявило номинантов в категориях лучший документальный фильм, лучшая европейская актриса, лучший европейский актер, лучший европейский сценарист.

Ранее были объявлены претенденты на получение премии лучшего европейского короткометражного фильма, анимационного фильма, комедии, фильма-дебютанта.

Победителя должно выбрать жюри, в которое входят 3500 членов Европейской киноакадемии.

Церемония награждения пройдет 15 декабря в Севилье.