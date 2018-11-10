Быков прокомментировал признание его лучшим режиссером за 15 лет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Автор фильма "Дурак" Юрий Быков заявил, что благодарен зрителям, которые признали его режиссером, внесшим наибольший вклад в российское кино за последние 15 лет, но для него это новый уровень ответственности.

Ранее сайт "КиноПоиск" предложил пользователям выбрать лучших в российском кино за последние 15 лет. Голосование проходило с 29 октября по 6 ноября, в нем приняли участие более 79 тысяч человек.

Режиссером, который внес наибольший вклад в российское кино, признали Юрия Быкова, а фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет — его картину "Дурак".

"Это сложное сочетание чувств. Я благодарен зрителям, которые поставили такую оценку. Они поставили ее не мне, а всем тем людям, которым я многим обязан, людям, с которыми я вырос, работал, людям, которые через меня — обыкновенного пацана из города Новомичуринска — сделали такое событие. Это оценка всем людям, которые помогали создать это явление", — сказал Быков РИА Новости.

Как отметил режиссер, судить по этой оценке о его месте в индустрии кино не стоит, поскольку это мнение зрителя, но ему этого вполне достаточно.

"Я очень благодарен людям, потому что это поддержка… Но это не вызывает у меня эйфории, это скорее устанавливает следующий уровень ответственности. Здесь можно сказать простые слова — я пошел работать дальше", — заключил собеседник агентства.