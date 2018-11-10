МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сервис "КиноПоиск" провел опрос среди россиян и определил лучший российский фильм за последние пятнадцать лет. Голосование проходило на официальной странице сервиса в социальной сети "ВКонтакте".

Всего было представлено шесть номинаций, где помимо лучшего фильма выбирали лучшего актера, режиссера, сериал и киноперсонажа.

В номинации "Из России с любовью", где предлагалось выбрать фильм, изменивший отношение к российскому кино за последние пятнадцать лет, победила кинокартина "Дурак" режиссера Юрия Быкова.

В номинации "Король говорит!", где предлагалось выбрать режиссера, внесшего самый большой вклад в российское кино за последние пятнадцать лет, пользователи также отдали предпочтение Быкову.

В номинации "Профессионал", посвященной актеру, который часто появляется на экране, но которому всегда рады, победил Константин Хабенский.

В номинации "Звезда родилась", где выбирали молодого кинематографиста, которому зрители готовы доверить будущее отечественного кино, победителем стала актриса Ирина Горбачева.

В номинации "Я — легенда" предлагалось выбрать персонажа фильма или сериала, которого можно считать героем поколения. Победителем стал Антон Городецкий — персонаж из "Ночного дозора", роль которого сыграл Хабенский.

В номинации "Остаться в живых" зрители выбирали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть. Здесь победителем стал сериал "Бригада".