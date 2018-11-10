Расстрел Николая II стал сюжетом новой серии "Американской истории ужасов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Расстрел семьи последнего русского императора Николая II в Екатеринбурге стал основным сюжетом новой серии известного телесериала "Американская история ужасов".

Часть девятой серии восьмого сезона проходит в уральской столице в Доме Ипатьевых, а также в подвале, где расстреляли Романовых. По сюжету ведьмы переносятся в 1918 год и пытаются спасти жизнь царской семьи, помогая младшей дочери императора Анастасии, которая обладает магическими способностями. При этом подпись при происходящем гласит, что действие происходит в Сибири.

Роль императора Николая II исполнил актер украинского происхождения Марк Иванир, руководителя расстрела Якова Юровского сыграл Евгений Карташов, ранее снимавшийся в нашумевших сериалах "Настоящий детектив" и "C.S.I.: Майами", а на роль Анастасии была приглашена актриса Эмилия Арес.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.