Глава минкультуры Италии посетит в Петербурге выставку, посвященную Помпеям

Репродукция картины К. Брюллова Последний день Помпеи. Архивное фото.

Репродукция картины К. Брюллова Последний день Помпеи. Архивное фото.

РИМ, 9 ноя — РИА Новости. Министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли 15-16 ноября посетит Санкт-Петербург, где примет участие в международном культурном форуме и открытии выставки в Государственном Эрмитаже, посвященной погибшему древнеримскому городу Помпеи.

Как сообщает министерство, Италия будет представлена на 7-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме в качестве почетного гостя.

Помимо посещения предварительного показа выставки в Эрмитаже Бонисоли примет участие в круглом столе вместе со своими коллегами из России и Катара.

Отмечается, что на форуме в том числе запланировано выступление президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщал Эрмитаж, экспозиция выставки будет представлена благодаря подписанию четырехлетнего партнерского контракта с итальянскими властями и археологическим музеем Неаполя.