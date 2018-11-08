Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов прокомментировал предложение лишить его звания заслуженного артиста России.

"Мне по барабану", — приводит слова Ефремова издание "Говорит Москва".

Ранее СМИ сообщали, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актера звания из-за высказывания в эфире украинской радиостанции. По его мнению, это позволит создать механизм отзыва почетных званий у деятелей искусства, которые его позорят.

Предложение Манукяна прозвучало после заявления артиста об "имперском мороке и фантомных болях" России. Ефремов также назвал эпоху перестройки периодом феноменального ощущения и выразил надежду, что в нем самом "мало советского".

Звание заслуженного артиста России Ефремову присвоили в 1995 году.