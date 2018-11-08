Галкин прокомментировал отмену выступления Пугачевой из-за болезни

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Супруг Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин, после заявления певицы о плохом самочувствии сообщил РИА Новости, что он выступает с гастролями, а значит, у него в семье все хорошо.

Пугачева в четверг сообщила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский", из-за плохого самочувствия.

"У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо… Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", — заявил Галкин.

Ранее сообщалось, что Пугачева, Сергей Шнуров, рэпер Баста и многие другие примут участие в юбилейном шоу Агутина.