Пугачева сообщила, что не выступит на концерте Агутина из-за болезни

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский", из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Пугачева, Сергей Шнуров, рэпер Баста и многие другие примут участие в юбилейном шоу Агутина.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", — написала Пугачева в четверг в своем Instagram.

Советский и российский певец, композитор, заслуженный артист России Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Параллельно со средней школой окончил Московскую джазовую школу "Москворечье" по классу фортепиано. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры (ныне Московский государственный университет культуры и искусств) по специальности "режиссер-постановщик театрально-массовых представлений". Свои первые песни Агутин написал в 14 лет, создав для их исполнения группу "Кредо".

Леонид Агутин — залуженный артист РФ (2008). Исполнитель является лауреатом конкурса эстрадной песни "Ялта-92", конкурса эстрадных исполнителей "Юрмала-93", а также лауреатом премии "Овация-95" в номинации "Лучший певец года", премии "Шансон года" (2017) и многих других.