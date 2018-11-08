МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Третьяковская галерея представит 15 ноября в рамках Деловой программы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума проект из области цифровых технологий My Tretyakov, направленный на популяризацию русского искусства, рассказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Один из самых насущных вопросов для нас – это вопрос цифровых технологий, пока мы отстаем от коллег, например, из ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа, которые в этом вопросе ушли вперед. Сейчас мы постепенно начинаем делать пилотные проекты, на которых прокатываем возможности этих технологий… Один из таких проектов — My Tretyakov — мы представим 15 ноября на Деловой площадке Культурного форума в Санкт-Петербурге", — рассказала Трегулова.

Она отметила, что подробности проекта будут раскрыты на форуме, но в целом он направлен на популяризацию русского искусства как в России, так и за рубежом.

"Проект направлен на то, чтобы люди за пределами России заинтересовались русским искусством и внесли свой личный вклад в то, чтобы оно более активно присутствовало в режиме онлайн, поэтому и название такое — My Tretyakov, — добавила Трегулова.

По словам директора Третьяковки, итоги еще одного IT-проекта CultTechLab будут подведены в рамках Деловой программы Форума 17 ноября. CultTechLab – лаборатория, которая позволяет "культурным институциям и стартапам найти точки соприкосновения".

"Заявлен этот проект будет в Москве 14 ноября. Мы работаем вместе с компанией RDI.Digital. Мне импонирует, когда стартапы по цифровизации доводят до финальной стадии и передают культурным институциям, учитывая их запросы", — сказала директор.

Трегулова отметила, что заказчиками проекта также стали Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, Пермский театр оперы и балета и другие культурные учреждения.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.