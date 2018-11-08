ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Документальный фильм "Знакомьтесь, Горбачев" впервые покажут в России

0231
© Фото : предоставлено Spring FilmsНемецкий писатель и режиссер Вернер Херцог и Михаил Горбачев. Архивное фотоНемецкий писатель и режиссер Вернер Херцог и Михаил Горбачев. Архивное фото
© Фото : предоставлено Spring Films

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российская премьера документального фильма об экс-президенте СССР Михаиле Горбачёве, снятого немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером, состоится в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.

Создатели документального фильма Знакомьтесь, Горбачев немецкий писатель и режиссер Вернер Херцог и британский режиссер Андре Сингер на встрече с Михаилом Горбачевым. Архивное фото
© Фото : предоставлено Spring Films
Горбачев будет присутствовать на московской премьере фильма о себе
Впервые ленту "Знакомьтесь, Горбачев" Херцога и Сингера показали в сентябре на международном кинофестивале в Торонто. В основу фильма легли личные интервью с экс-президентом СССР, в рамках подготовки картины ее авторы встречались с Горбачевым трижды на протяжении полугода. Не так давно состоялась и европейская премьера — 29 октября эта лента открыла Международный фестиваль документального кино в Лейпциге.

Показ в Москве организован Фондом Горбачева, "Спринг Филмз" (Великобритания) и "Вернер Херцог Филм" (Австрия) при поддержке телеканалов History Films, Mitteldeutscher Rundfunk и ARTE.

Британский режиссер Андре Сингер и продюсер компании Spring Films Cветлана Палмер
© РИА Новости / Мария Табак
Авторы фильма о Горбачеве: мы стали восхищаться экс-президентом СССР
Как указано в приглашениях, премьера состоится 8 ноября в кинотеатре IMAX Киносфера, фильм будет показан на английском языке с субтитрами. После просмотра состоится сессия вопросов-ответов, гостей также ожидает неформальный прием с фуршетом.

Как рассказала ранее в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер, сам герой фильма его еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что готовая лента должна стать сюрпризом для него. Политик обещал обязательно приехать на премьерный показ в Москве, уточнила она.

По её словам, на российскую премьеру приглашены порядка 200 гостей, в том числе главы телеканалов, главные редакторы газет, радиостанций, многие иностранные послы. Ожидается и делегация из Японии — Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в этой стране, отметила Палмер.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Горбачев рассказал, что помешало КПСС сохранить влияние
Один из соавторов фильма, британец Андре Сингер в недавнем интервью РИА Новости рассказал, что до знакомства с Горбачевым представлял его совсем иначе и ожидал увидеть гораздо более официального, строгого человека, но бывший советский лидер оказался, по словам кинодокументалиста, мягким, добродушным, даже озорным. Он признался, что по мере работы над картиной стал восхищаться ее героем.

Создатели фильма в интервью отметили, что надеются изменить распространенные представления о Горбачеве как о человеке, развалившем Советский Союз, и рассчитывают, что лента поможет понять его и "узнать о прошлом, о котором новое поколение мало что знает".

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена