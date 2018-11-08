Документальный фильм "Знакомьтесь, Горбачев" впервые покажут в России

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российская премьера документального фильма об экс-президенте СССР Михаиле Горбачёве, снятого немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером, состоится в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.

Впервые ленту "Знакомьтесь, Горбачев" Херцога и Сингера показали в сентябре на международном кинофестивале в Торонто. В основу фильма легли личные интервью с экс-президентом СССР, в рамках подготовки картины ее авторы встречались с Горбачевым трижды на протяжении полугода. Не так давно состоялась и европейская премьера — 29 октября эта лента открыла Международный фестиваль документального кино в Лейпциге.

Показ в Москве организован Фондом Горбачева, "Спринг Филмз" (Великобритания) и "Вернер Херцог Филм" (Австрия) при поддержке телеканалов History Films, Mitteldeutscher Rundfunk и ARTE.

Как указано в приглашениях, премьера состоится 8 ноября в кинотеатре IMAX Киносфера, фильм будет показан на английском языке с субтитрами. После просмотра состоится сессия вопросов-ответов, гостей также ожидает неформальный прием с фуршетом.

Как рассказала ранее в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер, сам герой фильма его еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что готовая лента должна стать сюрпризом для него. Политик обещал обязательно приехать на премьерный показ в Москве, уточнила она.

По её словам, на российскую премьеру приглашены порядка 200 гостей, в том числе главы телеканалов, главные редакторы газет, радиостанций, многие иностранные послы. Ожидается и делегация из Японии — Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в этой стране, отметила Палмер.

Один из соавторов фильма, британец Андре Сингер в недавнем интервью РИА Новости рассказал, что до знакомства с Горбачевым представлял его совсем иначе и ожидал увидеть гораздо более официального, строгого человека, но бывший советский лидер оказался, по словам кинодокументалиста, мягким, добродушным, даже озорным. Он признался, что по мере работы над картиной стал восхищаться ее героем.

Создатели фильма в интервью отметили, что надеются изменить распространенные представления о Горбачеве как о человеке, развалившем Советский Союз, и рассчитывают, что лента поможет понять его и "узнать о прошлом, о котором новое поколение мало что знает".