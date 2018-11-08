Документальный фильм "Знакомьтесь, Горбачев" впервые покажут в России

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российская премьера документального фильма об экс-президенте СССР Михаиле Горбачёве, снятого немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером, состоится в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.
Показ в Москве организован Фондом Горбачева, "Спринг Филмз" (Великобритания) и "Вернер Херцог Филм" (Австрия) при поддержке телеканалов History Films, Mitteldeutscher Rundfunk и ARTE.
Как рассказала ранее в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер, сам герой фильма его еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что готовая лента должна стать сюрпризом для него. Политик обещал обязательно приехать на премьерный показ в Москве, уточнила она.
По её словам, на российскую премьеру приглашены порядка 200 гостей, в том числе главы телеканалов, главные редакторы газет, радиостанций, многие иностранные послы. Ожидается и делегация из Японии — Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в этой стране, отметила Палмер.
Создатели фильма в интервью отметили, что надеются изменить распространенные представления о Горбачеве как о человеке, развалившем Советский Союз, и рассчитывают, что лента поможет понять его и "узнать о прошлом, о котором новое поколение мало что знает".