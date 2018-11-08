Неделя российского кино в Париже открылась фильмом Серебренникова "Лето"

ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Неделя российского кино в Париже "Взгляд из России" (Regarde de Russie) началась показом фильма Кирилла Серебренникова "Лето". Собравшиеся в кинотеатре "Арлекин" зрители выразили поддержку режиссеру, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело.

По совпадению, в среду Мещанский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела Серебренникова, который обвиняется в хищении средств, выделенных на "Седьмую студию".

Сюжет фильма "Лето" основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк".

Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В этом году картина "Лето" вошла в основную программу Каннского фестиваля, однако не получила наград.

Культура — основа отношений



На открытие Недели современного российского кино присутствовал советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников.

"Наше кино — это живое кино, это современное кино, ему посвящена эта неделя современного русского кино. Мы считаем, что это очень важно, потому что благодаря подобного рода мероприятиям наши зарубежные друзья могут лучше понять русский характер, лучше узнать русскую историю", — сказал он.

Дипломат отметил, что культура является основой отношений между РФ и Францией.

"Потому что в политике дела могут обстоять сложнее, и сегодня мы пересекаем довольно сложный период в наших отношениях. Но это не касается культуры, потому что наша культура базируется на давних традициях, давних связях", — добавил он.

"Все наши мысли с режиссером"

Как сообщил продюсер и дистрибьютер фильма Шарль-Эврар Чехофф, картина Серебренникова выйдет на экраны кинотеатров во Франции 5 декабря.

"Фильм, который вы посмотрите, он про свободу — внутреннюю свободу, свободу личности, свободу мысли. Если бы режиссер Кирилл Серебренников сегодня был здесь, он бы, я думаю, сказал, что фильм об этом, и то, что он хочет рассказать — это дух фильма, его дыхание", — сказал Чехофф.

После его выступления кто-то из зрителей в зале прокричал: "Расскажите, где режиссер?.. Сегодня заседание суда. Все наши мысли с режиссером". В поддержку раздались аплодисменты.

В этом году неделя российского кино в Париже проходит в 16-й раз. Зрители смогут увидеть фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Черновик" Сергея Макрицкого, "У ангела ангина" Оксаны Карас, "Спитак" Александра Котта, "Историю одного назначения" Авдотьи Смирновой.

В программе также фильм Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина", "Подбросы" Ивана Твердовского и ряд других.

Организаторами Недели российского кино в Париже являются компании "Интерфест" и "Пропеллер Продакшн" при поддержке министерства культуры России, при участии компании "Экраны Парижа", в сотрудничестве с ассоциацией "Франко-российский диалог".