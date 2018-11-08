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Культура

Пластические операции в подарок: на что готовы женщины ради красоты

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© Государственный музей искусства народов ВостокаУ. Ядасмурэн. Исполнительница на шанзе. Монгогия, 1959 г.У. Ядасмурэн. Исполнительница на шанзе. Монгогия, 1959 г.
© Государственный музей искусства народов Востока

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. О прическах, ломавших шею, об обуви, в которой не ходили, а также о том, зачем восточные женщины чернили зубы и почему одевались как мужчины, можно узнать на выставке "Восток. Другая красота", открывшейся в Музее искусства народов Востока. Ее куратор Евгения Карлова в интервью РИА Новости рассказала об исторических и современных особенностях восточных женщин, а также о том, как Восток и Запад влияют друг на друга.

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© Фото : Аккаунт shudu.gram в социальной сети Instagram
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Боевые подруги и царственные особы

В Монголии женщина по выносливости и умениям не уступала мужчине. Даже костюмы были похожими. В воспоминаниях путешественников, которые ездили по Монголии в середине XII века, монгольские женщины описываются как очень тучные и коренастые, одетые как мужчины. Отличалась только длина халата: у мужчин он был короче.

Но при этом монголки очень густо либо белили лицо, либо, наоборот, наносили черную краску.

Это помогало защититься от ветра, уберечь кожу от суровой внешней среды. К тому же во всех странах Востока незагорелое лицо говорило о том, что женщина относится к знатному сословию, не работает под солнцем.

На Кавказе наиболее характерный образ — это царица Тамара. Здесь была важна идея именно того, что женщина выступает как царица, ей не свойственна суета. Она достаточно закрыта, но царственно-снисходительна. Это проявлялось и в костюме, и в поведении, например, в традиционном кавказском танце: плавные движения, прямая осанка, строгость.

© Государственный музей искусства народов ВостокаСлева: Чан Донг Лыонг Перед демонстрацией. Вьетнам 1957 год. Справа: В.В. Сидамон - Эристави. Царица Тамара. Грузя, Тифлис, 1917г.
© Государственный музей искусства народов Востока
Слева: Чан Донг Лыонг Перед демонстрацией. Вьетнам 1957 год. Справа: В.В. Сидамон - Эристави. Царица Тамара. Грузя, Тифлис, 1917г.

Огромные прически и маленькие ножки

Весь Дальний Восток воспринимает женщину как арт-объект. Мы знаем, что в странах этого региона традиционно принято изменять природную женскую красоту. В том числе и на физиологическом уровне: скажем, заматывали ноги или груди, чтобы сдерживать рост.

Коко Шанель. Париж, 1944
© AFP 2018
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Маленьким девочкам плотно бинтовали ноги, и все тело росло, а нога — нет. В результате женщины даже не могли ходить сами, их переносили служанки. Это могли себе позволить только знатные дамы. И на выставке есть специальная обувь для такой ножки — сапоги, никогда не ступавшие на землю.

На протяжении нескольких столетий в Корее было очень модно сооружать крупные прически на голове с помощью шиньонов из натуральных волос или даже деревянных конструкций, которые иногда много весили. Это было популярно вплоть до XIX века. Известна история, когда шея девушки сломалась под весом прически.

Очень интересно наблюдать, как в Японии развивались традиции макияжа. В какой-то момент в моду вошли губы зеленого цвета.

В эпоху позднего Средневековья японцы научились получать пигмент переливчато-зеленый, по цвету напоминающий крылышки мух. Им красили губы, а зубы были принято чернить. В "Повести о Гэндзи" принц собирается жениться на девушке, которая получила строгое воспитание. И первое, что он предлагает ей сделать, — это почернить зубы, чтобы она наконец-то стала красивой.

© Государственный музей искусства народов ВостокаСлева: Джалсарай. Копия картины Сономцэрэна. Портрет супруги тушету-хана. Монголия, 1948 год. Бумага, темпера. Государственный музей Востока. Справа: Китагава Утамара. (1753-1806) Три красавицы наших дней, цв.ксилография
© Государственный музей искусства народов Востока
Слева: Джалсарай. Копия картины Сономцэрэна. Портрет супруги тушету-хана. Монголия, 1948 год. Бумага, темпера. Государственный музей Востока. Справа: Китагава Утамара. (1753-1806) Три красавицы наших дней, цв.ксилография

Китай представлен на выставке как "опасная красота". Существует, вроде бы, неофициальный список китайских красавиц, которые очень знамениты. Начинается он еще до нашей эры. Все эти женщины повлияли на историю государства через влюбленных в них правителей.

Можно здесь вспомнить и легендарную воительницу из китайской поэмы Хуа Мулань — прообраз принцессы в  диснеевском мультике — это исторический персонаж, есть ее изображение. Женщина могла быть социально активной, хотя это и не одобрялось. 

Эмансипированные наездницы

В Юго-Восточной Азии женщина, как и во многих культурах, — хранительница домашнего очага, труженица и мать. Это отражается и в костюмах, есть также свои тонкости с макияжем и укладкой.

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© Фото : предоставлено Национальной палатой моды
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Традиционно все женщины — хрупкие, покладистые, с блестящими волосами, белой кожей, передвигаются, мелкими шагами, семеня ножками. Но во Вьетнаме, к примеру, есть потрясающие истории о женщинах-воительницах. У них настолько огромная обнаженная грудь, что они, скача верхом на лошади, закидывали ее за спину, чтобы не мешала во время боя. Эти женщины отличаются активностью, решительностью.

В исламских странах влияние европейской культуры, может быть, меньше заметно. Здесь очень сильны традиции, основанные на конфессиональных представлениях о месте женщины. Например, запрещено менять внешность — ортодоксальная мусульманка даже не выщипывает брови.

© Государственный музей искусства народов ВостокаСлева: Б.Ю. Нурали. Сбор винограда, Туркмения, 1929. Справа: Гауранго Чаран Сон. Туалет Радхи, 1930- 1940е гг.
© Государственный музей искусства народов Востока
Слева: Б.Ю. Нурали. Сбор винограда, Туркмения, 1929. Справа: Гауранго Чаран Сон. Туалет Радхи, 1930- 1940е гг.

Восток и Европа

Взаимодействие с европейской культурой на Востоке началось в конце XVIII — начале XIX веков. Но самое  конкретное его проявление — это ХХ век, особенно в послевоенный период.

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© Depositphotos / walenga
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Известно, что в Корее женщины активно делают пластические операции. Это своего рода инициация: девушкам, которые поступают в институт, родители оплачивают блефаропластику, чтобы они могли укрупнить глаза, — это считается эталоном красоты. Уменьшается верхнее веко, и глаз становится более круглым и открытым.

По-прежнему принято отбеливать кожу. Практически все косметические средства и кремы в продаже обладают таким эффектом, потому что это считается красивым, как и худая высокая фигура. Раньше на Востоке красивая девушка должна была быть полной, упитанной — это значило, что она из богатой семьи и не работает. Но европейские стандарты ХХ века, когда все женщины бегают трусцой и занимаются фитнесом, сказываются и на восточной культуре.

С другой стороны, и мы наблюдаем в нашей повседневной жизни, восточная культура влияет на нас. Женщины сейчас активно покупают корейскую косметику для лица, продающуюся в наших магазинах. На самом деле она ориентирована на другой тип кожи и дает отбеливающий эффект.

Многие увлечены восточными практиками, той же самой йогой. А сколько девушек ходят в широких индийских штанах, которые вовсе не часть традиционного костюма, а были придуманы специально для европейцев! Ведь в Индии делают костюмы двух видов: традиционные индийские и традиционные европейские, предназначенные для приезжих.

Это влияние есть, но мы часто живем скорее воображаемым Востоком. Наши привычные представления о нем не всегда близки к реальности.

 

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