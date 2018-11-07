Пиотровский: дело Серебренникова может повториться, если не изменить закон

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Многие музеи, театры, киностудии и другие учреждения культуры рискуют оказаться в ситуации "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, если государство не изменит для них правила ведения финансов, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Мещанский суд Москвы в среду, 7 ноября, признал режиссера Кирилла Серебренникова и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску министерства культуры на 133,9 миллиона рублей. Как считает следствие, эту сумму подсудимые похитили из бюджета в ходе реализации проекта "Платформа". Сами они виновными себя не считают и ответчиками по гражданскому иску не признают.

Как полагает следствие, по указанию Серебренникова, соучастники от имени "Седьмой студии" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 миллионов рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы.

"Многие могут оказаться на месте Серебренникова. В самом деле, очень хорошо сказал президент России, когда было обсуждение Кирилла Серебренникова: законы надо выполнять, а если законы плохие, то их надо менять. И вот тогда и поручил нам готовить наши предложения по сфере культуры", — сказал Пиотровский РИА Новости.

В конце прошлого года на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин предложил проработать новый закон о культуре. Он отметил, что ранее на встречах с деятелями культуры неоднократно поднималась тема пересмотра сложившегося отношения к культуре лишь как к отрасли социальной сферы, оказывающей определенного вида услуги. По словам президента, в будущем законе важно четко отразить особенности и специфику культурной сферы, "ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага".

"Должны быть другие правила, по правилам простой бухгалтерии творческие учреждения работать не могут. Должны быть наличные деньги. Должен быть совсем другой тип конкурса, госзакупок. Там много специфики, которая должна учитываться. Культура должна иметь привилегии. И в этом нет ничего необыкновенного", — сообщил Пиотровский.