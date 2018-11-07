Эрмитаж ищет подрядчика реставрации здания Биржи в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Государственный Эрмитаж ищет подрядчика реставрации исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге, где планируется разместить Музей геральдики, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания Биржи — реставрация фасадов, восстановление гидроизоляции и реставрация стилобата, реставрация кровли основного объема, ремонт инженерных сетей… Начальная (максимальная) цена контракта — 323,8 миллиона рублей", — говорится в карточке торгов.

Реставрационные работы должны занять около 11 месяцев. Победителя конкурсного отбора предполагается определить в конце ноября.

Ранее в 2017 году глава Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, Музей геральдики в историческом здании Биржи будет готов к открытию в 2019 году. Его бывший заместитель Михаил Новиков оценивал полную стоимость реставрационных работ в 1,6 миллиарда рублей.

Здание Биржи было передано Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года для приспособления под музейные цели: создание Музея геральдики и Зала церемоний. Этот музей должен стать единственной в мире экспозицией такого масштаба. По словам Пиотровского, новый комплекс планируется использовать и для официальных государственных церемоний.

Здание Биржи построено в Северной столице в 1805–1816 годах по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939–1941 годах здесь открылся Центральный военно-морской музей, находившийся в здании до 2011 года. Для размещения музея геральдики здание необходимо отреставрировать, в частности, модернизировать отопительные системы. Состояние фасадов здания ранее оценивалось как неудовлетворительное. Системы инженерно-технического обеспечения здания изношены, частично находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.