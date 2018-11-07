Назван лауреат Гонкуровской премии

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Самую престижную литературную награду Франции — Гонкуровскую премию — получил в среду писатель Николя Матье за роман "Дети после них" (Leurs enfants après eux).

В книге повествуется о подростке по имени Антони и о лете 1992 года, когда юноше было 14 лет. На страницах книги — переживание первой любви и события, которые определят дальнейшую жизнь. Роман Матье был опубликован издательством Actes Sud.

Трансляция объявления результатов премии велась в прямом эфире каналом BFMTV.

Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

De quoi parle "Leurs enfants après eux", Goncourt 2018? pic.twitter.com/GS1i7pJq0C — BFMTV (@BFMTV) 7 ноября 2018 г.

​Премия присуждается по итогам голосования десяти членов академии на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant). У каждого академика один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму — всего 10 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.