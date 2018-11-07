На культурном форуме в Петербурге пройдет более 30 киномероприятий

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 30 мероприятий запланировано в программе секции "Кино" на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, участники обсудят актуальные технологии и кинообразование, сообщил на пресс-конференции в среду руководитель секции Федор Бондарчук.

Международный культурный форум пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября, его участников ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа.

"Форум проходит уже в седьмой раз, а мы встречаемся в пятый. В программе нашей секции более 30 мероприятий", — сказал Бондарчук.

По его словам, особое внимание в этом году уделят кинообразованию. На площадке секции "Кино" состоится Международный коллоквиум киношкол, на который приедут специалисты из США, Восточной и Западной Европы. Гостем мероприятия станет выдающийся японский режиссер Киёси Куросава. Он также представит свой фильм "Предчувствие" и презентует проект "На край света", который снимал в Узбекистане. Другим гостем секции станет итальянский режиссер Паоло Дженовезе.

Также в рамках секции обсудят новые технологии — блокчейн и краудфандинг — и презентуют платформу BeProducer, позволяющую любому человеку инвестировать в кинопроекты. Традиционно пройдут круглые столы, в том числе "Российское кино в глобальном мире. Проблемы и вопросы международного сотрудничества", "Россия и мир: государственная поддержка и международное производство".

Как рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, продвижение российских проектов на зарубежном рынке специалисты обсудят в рамках тематической дискуссии.

"Мы привозим шесть иностранных глав крупных продюсерских компаний… Все собираются производить копродакшн", — отметила она. К участию приглашены исполнительный директор WOW! Unlimited Media Inc Майкл Хирш из Канады, вице-президент Sony Pictures Television Networks Сара Мюллер и другие. В рамках форума "Союзмультфильм" подпишет соглашение с французской Cyber Group Studios, предполагающее, в том числе, создание двух проектов "Цифровая девочка" и "Одиссея волшебных шахмат".

Впервые участие в секции "Кино" принимает Госфильмофонд. Киноархив представит ретроспективу отечественных фильмов "Советский экран-1968: к 50-летию переломного года" и выставку афиш и плакатов из своей коллекции.

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