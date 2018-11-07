"Магия в России везде":
зачем немецкий фотограф снимает русскую глубинку
Анна Михайлова

Немецкий фотограф Франк Херфорт уже несколько лет путешествует по России и бывшим республикам Советского Союза в поисках необычных кадров. Его снимки русской глубинки и монументальной советской архитектуры, собранные в книгах "Имперская помпа — постсоветские высотные дома" и "Российские сказки", высоко оценили западные СМИ. В интервью РИА Новости фотограф рассказал, как находит интересные объекты для съемки и что его удивляет в россиянах.

— Когда вы впервые оказались в России? Какие были впечатления?

— Первый раз я попал сюда довольно давно, сразу после школы. В 2001-м друг пригласил меня составить ему компанию в поездке в Москву. Его девушка тогда работала волонтером в больнице в Выхино. Мы две недели прожили в студенческом общежитии. Это, конечно, совсем не похоже на посещение Кремля, Красной площади и так далее. Настоящая, непростая жизнь в России меня очень впечатлила. В те годы Москва была совсем не такая, как сегодня.

— Почему вас заинтересовали фотосессии России и восточноевропейских стран?

— Я родился в Восточной Германии, которая до сих пор ощущается больше "восточной", чем Западная Европа. Думаю, мой интерес происходит оттуда — из детства.

Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Шахматная академия, Ханты-Мансийск».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Шахматная академия, Ханты-Мансийск».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Солнечная арка, Москва».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Солнечная арка, Москва».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Отпуск».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Отпуск».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «ЖК «Кунцево», Москва».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «ЖК «Кунцево», Москва».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «ЖК, Нижний Новгород».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «ЖК, Нижний Новгород».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Управление МВД в Казани».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Управление МВД в Казани».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Башни «Гранд Парка», Москва».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Башни «Гранд Парка», Москва».
© Фото : Frank Herfort
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Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Шахматная академия, Ханты-Мансийск».
© Фото : Frank Herfort
— Как вы общаетесь с местными? Выучили русский в поездках?

— Первое время помогали английский и друзья, но в какой-то момент мне надоело все время просить других переводить, и я быстро выучил русский сам. К тому же мне нравилось слушать устную речь, особенно когда я ничего не понимал. Сейчас я довольно свободно говорю по-русски.

— А что-то о русской культуре в целом знаете? Художники, литература, кино?

— Изначально знал немного, но потом смотрел все, на что хватало времени.

— Чем вас зацепила советская и постсоветская архитектура?

— Интересно видеть, что меняется с годами. Сначала, когда я фотографировал советские интерьеры и пространства, никто из местных не понимал, зачем я это делаю. Никто не видел или не хотел видеть в этом красоту. Сейчас время возрождения — и многие здания реставрируются, о них вспомнили, за ними следят, и, наконец, многие российские фотографы их снимают.

— Как вы находите новые места и объекты для съемок? Например, вы недавно были в отреставрированном тереме в Асташово Костромской области, о котором знают немногие.

— Я всегда путешествую, читаю, ищу в интернете, слушаю. Но, кстати, терем в Асташово я нашел случайно. Я фотографировал другой старый русский деревянный дом под Костромой и на заправке познакомился с владельцем этого терема. Он и его семья пригласили меня к себе. Снимки Асташово на самом деле не вписываются в мой стиль работы, но сам по себе этот проект — отличный пример того, как все возрождается. Реставрация, умение видеть красоту и ценность в своей истории — новая тенденция в России.

Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта.
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта.
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта.
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта.
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Старый охотничий дом Поляшова II».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Старый охотничий дом Поляшова II».
© Фото : Frank Herfort
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Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта.
© Фото : Frank Herfort
— Какое самое необычное место в России, где вам довелось снимать?

— Я посетил все крупные российские города: Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Томск, Омск, Новосибирск, Казань, Самару и так далее. Архитектурно они почти не отличаются, нет определенного стиля. Я люблю Санкт-Петербург за его классическую красоту и Москву за ее эклектичность, у нее есть свой стиль и характер.

Я знаю, что провинция не любит Москву, потому что всегда чувствует себя немного на отшибе. Но для моих фотографий город неважен. Магию можно найти в любой точке России, даже больше в провинции, где до сих пор есть тысячи нетронутых, неизведанных мест.

Работы немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Бабушка» и «Слон».
Работы немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Бабушка» и «Слон».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Наизнанку».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Наизнанку».
© Фото : Frank Herfort
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Консультация врача».
Работа немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Консультация врача».
© Фото : Frank Herfort
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Работы немецкого фотографа Фрэнка Херфорта «Бабушка» и «Слон».
© Фото : Frank Herfort
— Что вас больше всего удивило во время поездок по России?

— Русские очень гостеприимные и душевные люди, что делает мои путешествия легкими, я со всеми нахожу контакт. Почти всех интересует то, чем я занимаюсь. Но больше всего меня удивил талант россиян к импровизации и легкое отношение к жизни.

— Как реагирует на ваши работы западная аудитория?

— Сложно сказать. Думаю, они реагируют так же, как я. Они любят необычность и романтику России.

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