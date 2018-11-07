Немецкий фотограф Франк Херфорт уже несколько лет путешествует по России и бывшим республикам Советского Союза в поисках необычных кадров. Его снимки русской глубинки и монументальной советской архитектуры, собранные в книгах "Имперская помпа — постсоветские высотные дома" и "Российские сказки", высоко оценили западные СМИ. В интервью РИА Новости фотограф рассказал, как находит интересные объекты для съемки и что его удивляет в россиянах.
— Первый раз я попал сюда довольно давно, сразу после школы. В 2001-м друг пригласил меня составить ему компанию в поездке в Москву. Его девушка тогда работала волонтером в больнице в Выхино. Мы две недели прожили в студенческом общежитии. Это, конечно, совсем не похоже на посещение Кремля, Красной площади и так далее. Настоящая, непростая жизнь в России меня очень впечатлила. В те годы Москва была совсем не такая, как сегодня.
— Я родился в Восточной Германии, которая до сих пор ощущается больше "восточной", чем Западная Европа. Думаю, мой интерес происходит оттуда — из детства.
— Первое время помогали английский и друзья, но в какой-то момент мне надоело все время просить других переводить, и я быстро выучил русский сам. К тому же мне нравилось слушать устную речь, особенно когда я ничего не понимал. Сейчас я довольно свободно говорю по-русски.
— Изначально знал немного, но потом смотрел все, на что хватало времени.
— Интересно видеть, что меняется с годами. Сначала, когда я фотографировал советские интерьеры и пространства, никто из местных не понимал, зачем я это делаю. Никто не видел или не хотел видеть в этом красоту. Сейчас время возрождения — и многие здания реставрируются, о них вспомнили, за ними следят, и, наконец, многие российские фотографы их снимают.
— Я всегда путешествую, читаю, ищу в интернете, слушаю. Но, кстати, терем в Асташово я нашел случайно. Я фотографировал другой старый русский деревянный дом под Костромой и на заправке познакомился с владельцем этого терема. Он и его семья пригласили меня к себе. Снимки Асташово на самом деле не вписываются в мой стиль работы, но сам по себе этот проект — отличный пример того, как все возрождается. Реставрация, умение видеть красоту и ценность в своей истории — новая тенденция в России.
— Я посетил все крупные российские города: Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Томск, Омск, Новосибирск, Казань, Самару и так далее. Архитектурно они почти не отличаются, нет определенного стиля. Я люблю Санкт-Петербург за его классическую красоту и Москву за ее эклектичность, у нее есть свой стиль и характер.
Я знаю, что провинция не любит Москву, потому что всегда чувствует себя немного на отшибе. Но для моих фотографий город неважен. Магию можно найти в любой точке России, даже больше в провинции, где до сих пор есть тысячи нетронутых, неизведанных мест.
— Русские очень гостеприимные и душевные люди, что делает мои путешествия легкими, я со всеми нахожу контакт. Почти всех интересует то, чем я занимаюсь. Но больше всего меня удивил талант россиян к импровизации и легкое отношение к жизни.
— Сложно сказать. Думаю, они реагируют так же, как я. Они любят необычность и романтику России.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.