— Я посетил все крупные российские города: Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Томск, Омск, Новосибирск, Казань, Самару и так далее. Архитектурно они почти не отличаются, нет определенного стиля. Я люблю Санкт-Петербург за его классическую красоту и Москву за ее эклектичность, у нее есть свой стиль и характер.

Я знаю, что провинция не любит Москву, потому что всегда чувствует себя немного на отшибе. Но для моих фотографий город неважен. Магию можно найти в любой точке России, даже больше в провинции, где до сих пор есть тысячи нетронутых, неизведанных мест.