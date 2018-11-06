Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков. Архивное фото

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Прославленный скрипач и дирижер Владимир Спиваков по результатам экспертного опроса среди молодых журналистов стран Евразии признан ведущей фигурой среди российских деятелей культуры, внесших наибольший вклад в диалог культур, сообщили в пресс-службе ММДМ.

Опрос, в котором приняли участие более 500 представителей различных СМИ стран Евразии, прошел в преддверии ХIII Международного медиа-форума молодых журналистов "Диалог культур", который состоится в этом году с 7 по 9 ноября.

Церемония награждения – вручение знака "За весомый вклад в диалог культур" от имени международного журналистского сообщества – состоится 8 ноября в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Ежегодный Международный медиа-форум молодых журналистов "Диалог культур" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Европейской Федерации журналистов, Международной Академии Телевидения и Радио, а также Санкт-Петербургского государственного университета.