Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" посмотрели 175 тысяч зрителей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" за первые пять дней проката собрала 43,9 млн рублей — об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании "Централ Партнершип" со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
В день премьеры сборы составили 4,6 млн рублей. А в воскресенье, в День Народного Единства — увеличились в три раза по сравнению со стартом и составили 14 млн рублей. Всего за пять дней картину посмотрели более 175 тысяч зрителей.
"Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах, и уже попала в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году", — сказал Тигран Кеосаян, комментируя успех картины.
Фильм снимался во время строительства в Керченском проливе с участием рабочих и местных жителей. В центре действия — Крымский мост, посмотреть на который съезжаются и студенты, и американские СМИ, и столичные специалисты. Параллельно со строительными работами и раскопками в Керчи развивается любовный треугольник.
Главные роли исполнили молодые актеры Катерина Шпица, Алексей Демидов и Артем Ткаченко, Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов.