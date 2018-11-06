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Культура

"О насилии нужно говорить, а не стыдиться": актриса Клер Фой — о новой роли

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Анна Михайлова
© Фото : WDSSPRКадр из фильма Девушка, которая застряла в паутинеКадр из фильма Девушка, которая застряла в паутине
© Фото : WDSSPR

ЛОНДОН/МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов, Анна Михайлова. В российский прокат 8 ноября выходит детективный триллер "Девушка, которая застряла в паутине". Главную роль в фильме сыграла британская актриса Клер Фой, известная по сериалу "Корона" и роли жены Нила Армстронга в картине "Человек на Луне", за которую ей прочат номинацию на "Оскар". В интервью РИА Новости она рассказала о подготовке к съемкам боевых сцен и обсудила тему насилия над женщинами.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

"Девушка, которая застряла в паутине" — продолжение популярной трилогии "Миллениум" шведского писателя Стига Ларссона о хакере Лисбет Саландер, дописанное уже после смерти автора. Американская экранизация первой книги серии — "Девушка с татуировкой дракона" — режиссера Дэвида Финчера вышла в 2011 году. Главные роли в картине сыграли Руни Мара и Дэниел Крейг. В основу нового фильма лег роман шведского журналиста Давида Лагеркранца. За экранизацию взялся уругвайский режиссер Федерико Альварес.

— Почему вы решили пробоваться на роль Лисбет Саландер? Вы фанат книги?

— Да, я была поклонницей книг и предыдущих экранизаций, они потрясающие. Потом я встретила Феде (Альвареса, режиссера фильма. — Прим. ред.), очень вдохновилась его идеями вернуться к книгам, и это то, что привлекло меня больше всего.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

— Вы строили образ своего персонажа, следуя примеру Руни Мары в "Девушке с татуировкой дракона", или старались изобрести свою Лисбет Саландер?

— Я смотрела фильмы о Лисбет, когда они только вышли, и не пересматривала перед работой над нашей картиной, потому что лучше этого не делать. Как поклоннице литературной версии, мне казалось, что они превосходные, а интерпретация главной героини удивительная. Такой уровень актерской игры оставляет след.

— Было довольно необычно увидеть вас в сценах драк. Вам было сложно? Пришлось как-то особенно готовиться?

— Да, эти сцены потребовали физической подготовки, я много занималась с тренером перед съемками. Вдобавок к этому нужно было заниматься хореографией и подобными вещами, чтобы правильно выполнять все боевые связки.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

— По жанру "Девушка, которая застряла в паутине" — криминальный триллер, но фильм также поднимает вопрос насилия над женщинами, очень актуальный в Голливуде в последнее время. Вы закладывали такой посыл при работе над своим персонажем?

— Не знаю, какой в фильме посыл, кроме того, что такая проблема существует и, следовательно, не должна замалчиваться. Это нужно понять, и об этом необходимо говорить, а не стыдиться.

— Вам особенно удаются роли исторических персонажей, от британской королевы Елизаветы в "Короне" и Анны Болейн в "Волчьем зале" до жены Нила Армстронга в байопике Дэмьена Шазелла "Человек на Луне". Вам интереснее играть реальных людей или вымышленных персонажей?

— Я обожаю играть и ценю любую возможность это делать. Неважно, играю ли я популярного вымышленного персонажа, как Лисбет, или знаковую историческую фигуру, как королева Елизавета, ответственность и работа над интерпретацией образа одинаково серьезная в обоих случаях. У меня нет предпочтений — кроме того, чтобы просто играть.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

— За последнее время вы снялись в фильмах, кажется, всех возможных жанров — от биографического кино до хоррора и экшена. Что лично вам ближе всего? Есть ли у вас какая-то роль мечты?

— Честно говоря, я иду туда, где есть работа. Если написан хороший сценарий, я готова сниматься. Мне неинтересно играть персонажа без истории. Я в первую очередь отталкиваюсь именно от сценарного решения. 

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