МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Джазовый бас-гитарист Роман Гринев погиб, упав с 17-го этажа дома в Москве, близкие музыканта подозревают, что всему виной его болезнь, похожая на лунатизм, рассказал РИА Новости продюсер, директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский.

"Рома был одним из музыкантов, с которыми я часто работал, все очень странно", — рассказал Радзиевский. По его словам, музыкант выпал с балкона 17 этажа.

"Дома он был один. У близких есть версия, что, может быть, дело в болезни — у него была сильная травма головы. Врач, который обследовал Рому, понял, что у него кратковременные нарушения памяти, своего рода лунатизм, что ли", — отметил Радзиевский.

По его словам, у погибшего музыканта остался маленький ребенок.

"У него был маленький сын. Проблемы, конечно, были, они есть у всех, но не такие глобальные…",- добавил собеседник агентства.

Гринев был известным джазовым бас-гитаристом, сооснователем группы FusionPort.