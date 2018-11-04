МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Возможная атака ботов на сайт "Кинопоиск" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" вызвала у режиссера Тиграна Кеосаяна сожаление и грусть.

"Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Наверное, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита", — сказал Кеосаян.

Ранее издание Daily Storm написало, что рейтинг фильма Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" на портале "Кинопоиск" обвалили боты. По информации СМИ, из 1300 проголосовавших более тысячи отметили, что фильм заслуживает 1 балла из 10. По информации СМИ, значительная часть этих голосов принадлежит пользователям, которые зарегистрировались на портале уже после выхода фильма с 1 по 3 ноября и кроме него ничего не оценивали. У них нет картинок профиля, а названия состоят из цифр или набора букв и цифр. Днем в воскресенье рейтинг фильма составлял чуть более 2,6 балла из 10 возможных.

Комментарием сайта "Кинопоиск" в связи с заявлениями в СМИ о возможной атаке ботов РИА Новости пока не располагает.

На ряде других ресурсов, посвященных фильмам и их рейтингу, пользователи оценили "Крымский мост. Сделано с любовью!" иначе: на сайте kino-teatr.ru средняя оценка составляет 4-5 баллов из 10, критики kinoafisha.info и afisha.mail.ru оценили ленту в 5-7 баллов из 10.

Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" вышла в российский прокат 1 ноября. Главный герой фильма — строитель моста Дима, он пытается завоевать сердце студентки-археолога Вари, но у него есть соперник — московский пиарщик. В фильме снимались актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие.