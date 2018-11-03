В Гонконге умер продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Гонконгский продюсер Рэймонд Чоу, принесший славу Брюсу Ли и Джеки Чану, скончался в возрасте 91 года, пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что знаменитый продюсер скончался в пятницу в родном Гонконге.

Рэймонд Чоу был известен как "крестный отец киноиндустрии Гонконга". Благодаря своим фильмам он открыл миру знаменитых актеров и мастеров боевых искусств Брюса Ли и Джеки Чана. За свою жизнь Чоу спродюсировал более 600 фильмов разных жанров и создал одну из самых известных гонконгских кинокомпаний Golden Harvest.