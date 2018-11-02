Rammstein летом даст концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Немецкая рок-группа Rammstein даст два масштабных концерта в России в рамках стадионного тура по Европе, концерт в Москве пройдет на ВТБ Арене — центральном стадионе "Динамо" 29 июля, 2 августа музыканты выступят в северной столице на стадионе "Санкт-Петербург".

"Спустя 10 лет группа выпускает новый альбом и отправляется в свой первый стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. Оркестр и хор для седьмого альбома записывался в Минске", — говорится в сообщении.

Выход альбома запланирован на май 2019 года, тур стартует 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен.

Rammstein – культовая немецкая рок-группа, созданная в 1994 году в Берлине. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Состав группы ни разу не менялся, ее фронтменом является Тилль Линдеманн. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей.