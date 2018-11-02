Умер народный артист России Владимир Тютюнник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Народный артист России, актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Тютюнник умер в 64 года, сообщается на сайте уссурийского Театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской

Причиной смерти стал инфаркт. Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.

Владимир Тютюнник окончил Тюменский государственный институт искусств. С 1975 года служил в театре Восточного военного округа, где сыграл более двухсот ролей. Он также активно сотрудничал с театром имени В.Ф. Комиссаржевской.

С 1990 года преподавал театральные дисциплины в Приморском краевом училище.

На телевидении Тютюнник сыграл генерала американской армии в международном телесериале "Корейская война" и милиционера в сериале "Спец".