В интернете появилась песня Монеточки для хоррора Надежды Михалковой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Композиция Монеточки "Не хочу ничего знать" для хоррора Надежды Михалковой "Проигранное место" в четверг появилась в iTunes, YouTube Music и других музыкальных платформах, сообщила пресс-служба фильма.

"Композиция "Не хочу ничего знать" звучит в фильме, а также с сегодняшнего дня доступна на цифровых площадках Apple Music, iTunes, GooglePlay, Яндекс.Музыка, YouTube Music, VK Music", — говорится в сообщении.

Российский хоррор "Проигранное место" — режиссерский дебют актрисы Надежды Михалковой, которая также стала соавтором сценария братьев Пресняковых.

По сюжету среди старшеклассников бытует легенда о "проигранном месте" в кинотеатре: говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, друзья решают бросить вызов призраку "проигранного места". Роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев и другие.

Фильм вышел в прокат 1 ноября.