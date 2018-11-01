Армена Джигарханяна выписали из больницы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Известный актер Армен Джигарханян выписался из больницы, он дома, к работе приступит через 7-10 дней, сообщил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

Ранее помощник директора Московского Драматического Театра под руководством Армена Джигарханяна по организационным вопросам Александра Кочемазова сообщила РИА Новости, что худрук театра находится на лечении.

"Армен Борисович уже дома, выписался, но врачи рекомендовали пока покой, к работе он приступит через неделю или дней 10", — сказал Согомонян.