МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прокатчики фильма "Хантер Киллер", в котором по сюжету американцы спасают президента РФ, получат акт о приемке копии в Госфильмофонде через 3-4 дня после ее сдачи, сказал РИА Новости глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, отметив, что копия поступила в ГФФ 30 октября.

Фильм Донована Марша рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой принимает участие в операции по спасению российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В четверг "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютера сообщил, что "Хантер Киллер", премьера которого в РФ была запланирована на 1 ноября, не получила прокатное удостоверение.

Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что фильм не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества, а новая поступила только 30 октября. Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России.

"Копия поступила в Госфильмофонд 30 октября, через три-четыре дня прокатчики получат соответствующий акт о приемке, обычная процедура", — прокомментировал РИА Новости глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов.

В соответствии с правилами после того, как Госфильмофонд ставит отметку, дистрибьюторы несут документы в Минкультуры, которое и выдает в итоге прокатное удостоверение.

"По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть, фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", — сказали в пресс-службе Минкультуры РФ.

Согласно действующему законодательству, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".