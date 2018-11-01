Дистрибьютор надеется получить разрешение на прокат "Хантера Киллера"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Компания Megogo Distribution надеется в ближайшие часы получить прокатное удостоверение на картину "Хантер Киллер", но официального ответа от Минкультуры РФ пока не получала, сообщили РИА Новости представители дистрибьютора.

Фильм "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой принимает участие в операции по спасению российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В четверг "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютера сообщил, что "Хантер Киллер", премьера которого в РФ была запланирована на 1 ноября, не получила прокатное удостоверение.

"Прокатное удостоверение до сих пор не получено… Комментариев от министерства культуры РФ нет. Приносим извинения кинотеатрам и зрителям за сложившуюся не по нашей вине ситуацию. Надеемся, что в ближайшие часы получим подписанное прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" с датой старта проката 1 ноября 2018", — сказали в пресс-службе.

Как отметили прокатчики, все документы были отправлены в министерство заблаговременно. При этом в компании подчеркнули, что ранее они сознательно приняли решение передвинуть выход фильма "Хантер Киллер" на более поздний срок из-за премьеры российской военной картины "Несокрушимый", "понимая значимость этого проекта для российских зрителей и чтобы развести два фильма близкого жанра". Прокат "Хантера Киллера" должен был осуществляться в 850 кинотеатрах РФ, которые сейчас вынуждены отменять сеансы.

Как ранее сообщили в Минкультуры РФ, фильм не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества, а новая поступила только 30 октября.