В Минкультуры объяснили ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фильм "Хантер Киллер" не получил прокатное удостоверение из-за ненадлежащего качества копии, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", — сказали в пресс-службе.

По закону прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".

Фильм "Хантер Киллер", снятый Донованом Маршем, рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой принимает участие в операции по спасению российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. Премьера картины в России планировалась на 1 ноября.