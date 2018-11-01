МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Симфонический оркестр петербургского Мариинского театра проведет с 1 по15 ноября цикл концертов под управлением дирижеров из Японии, Австрии, Италии и России, сообщили в пресс-службе театра.

Откроет ноябрьский цикл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением японского дирижера Шизуо Кувахара, который дебютировал в январе на приморской сцене "Мариинки" и с тех пор активно сотрудничает с этим коллективом. В программе вечера произведения Брамса, Баха и Элгара.

Девятого ноября оперой Моцарта "Дон Жуан" на исторической сцене Мариинского театра продирижирует Саша Гётцель. Этот дирижер — уроженец Вены сейчас работает художественным руководителем и главным дирижером Стамбульского филармонического оркестра "Борусан". Гётцель также широко востребован как оперный дирижер – он выступал в спектаклях Венской государственной оперы и Венской народной оперы, Опере Анже и Нанта и в ряде других.

В концертном зале "Мариинки" 13 ноября оркестр Мариинского театра выступит под управлением выпускника Петербургской консерватории Владимира Фаншиль, который последние три года был ассистентом дирижера берлинского Концертхаус-оркестра и Будапештского фестивального оркестра. В программе — произведения Дворжака и Бетховена.

Под управлением прославленного итальянского дирижера Даниэле Гатти симфонический оркестр "Мариинки" выступит 15 ноября. В программе вечера прозвучат сочинения Стравинского, Дебюсси, Равеля.

В разные годы маэстро руководил оркестром Национальной академии Санта-Чечилия, Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Национальным оркестром Франции, а также был главным дирижером Королевского оперного театра (Лондон), Цюрихского оперного театра и муниципального театра Болоньи.