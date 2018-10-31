Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг лучших фильмов ужаса, которые вышли в прокат в 2018 году.

Первое место досталось хоррору "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. На втором месте оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. Тройку лидеров замкнула картина "Простите за беспокойство" Бутса Райли.

На четвертой строчке расположился фильм "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина, а на пятой — картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

На прошлой неделе издание IndieWire составило список лучших фильмов ужасов в истории. Рейтинг возглавила картина "Сияние" Стэнли Кубрика, снятая по одноименному роману Стивена Кинга.



