Фестиваль "Территория. Сахалин" представит лучшие спектакли России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт — РИА Новости. Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" пройдет 3-9 декабря 2018 года в пяти городах острова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.

"Программа фестиваля объединяет драматические спектакли, танец, музыку, изобразительное искусство. В нее входят спектакли Театра Наций, Мастерской Дмитрия Брусникина, московского театра "Трикстер", театра "Провинциальные танцы" из Екатеринбурга, Красноярского театра юного зрителя, концерт солистов театра "Геликон-опера", выставка Московского музея современного искусства. В рамках фестиваля на Сахалине также впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем "В гостях. Европа". Важная составляющая фестиваля – образовательная программа для специалистов в сфере культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.

Сахалинцы оценят спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" с участием народного артиста России Евгения Миронова и "Солистов Москвы" Юрия Башмета и постановку Евгения Марчелли "ГрозаГроза" с Юлией Пересильд в главной роли. Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" представит обновленную версию "золотомасочного" спектакля "После вовлеченности. Диптих. Часть II". Южносахалинцам выпадет редкий шанс стать героями иммерсивного спектакля-квеста "В гостях. Европа". Его действие развернется в квартирах горожан: такую возможность подарит театральная компания "Римини Протокол".

Моноспектакли из цикла "Наше всё…" Театра Наций представят народный артист России Авангард Леонтьев и один из ведущих молодых актёров московской сцены Дмитрий Сердюк.

Музыкальную часть программы фестиваля продолжит гала-концерт ведущих солистов московского театра "Геликон-опера". Театр представит программу "Любовь навсегда!", вдохновленную знаменитым лозунгом "All you need is love" The Beatles. Семейный поход подарит сахалинцам "Алиsа" Красноярского театра юного зрителя. Самым маленьким зрителям адресована "Сказка, которая не была написана" театра "Трикстер".

В арт-дирекцию фестиваля "Территория. Сахалин" входят худрук Театра Наций Евгений Миронов, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение" Роман Должанский и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

"Территория. Сахалин" продолжает ряд проектов Фонда развития культуры и современного искусства "Территория", направленных на поддержку культурных инициатив в регионах России. В 2017 году в Магаданской области состоялся фестиваль "Территория. Магадан", в сентябре 2018 года в Красноярском крае – фестиваль "Территория. Красноярск".