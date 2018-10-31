Фестиваль "Территория. Сахалин" представит лучшие спектакли России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт — РИА Новости. Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" пройдет 3-9 декабря 2018 года в пяти городах острова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.
"Программа фестиваля объединяет драматические спектакли, танец, музыку, изобразительное искусство. В нее входят спектакли Театра Наций, Мастерской Дмитрия Брусникина, московского театра "Трикстер", театра "Провинциальные танцы" из Екатеринбурга, Красноярского театра юного зрителя, концерт солистов театра "Геликон-опера", выставка Московского музея современного искусства. В рамках фестиваля на Сахалине также впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем "В гостях. Европа". Важная составляющая фестиваля – образовательная программа для специалистов в сфере культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.
Моноспектакли из цикла "Наше всё…" Театра Наций представят народный артист России Авангард Леонтьев и один из ведущих молодых актёров московской сцены Дмитрий Сердюк.
В арт-дирекцию фестиваля "Территория. Сахалин" входят худрук Театра Наций Евгений Миронов, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение" Роман Должанский и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.
"Территория. Сахалин" продолжает ряд проектов Фонда развития культуры и современного искусства "Территория", направленных на поддержку культурных инициатив в регионах России. В 2017 году в Магаданской области состоялся фестиваль "Территория. Магадан", в сентябре 2018 года в Красноярском крае – фестиваль "Территория. Красноярск".