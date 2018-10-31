Лидер Rammstein забрал певицу Лободу из больницы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер немецкой группы Ramstein Тилль Линдеманн забрал из больницы украинскую певицу Светлану Лободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки.

Собеседница агентства уточнила, что исполнительницу выписали из больницы после операции на почке. За ней приехал Линдеманн, прибывший в Москву, чтобы представить свой камерный литературно-музыкальный концерт.

Ранее Лобода после операции выразила сожаление, что из-за болезни не смогла провести запланированные на 25, 26 и 28 октября концерты.

Экстренная госпитализация

На прошлой неделе СМИ сообщили об экстренной госпитализации Светланы Лободы в столичной больнице из-за сильных болей в животе. PR-директор певицы заявила, что причиной такой реакции организма могла стать обструкция почки.

После обследования врачи прооперировали артистку и удалили ей камень из почки. При этом Лобода выписалась из одной клиники и отправилась в другую, к специалисту, "которому доверяет".