МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Советский и украинский режиссер, художник-мультипликатор Давид Черкасский умер в возрасте 86 лет, сообщил Александр Меламуд.

"Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", — написал Меламуд в фейсбуке.

Последние два месяца Черкасский лежал в реанимации после инсульта.

Художник снял культовые мультфильмы "Волшебник Ох", "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце", "Остров сокровищ" и многие другие.

В своих фильмах Черкасский использовал новаторские для советского кинематографа приемы, совмещая в кадре мультипликацию и игровые съемки: настоящее море, по которому плавают герои "Приключений капитана Врунгеля", сочетание живых актеров и рисованных персонажей в "Острове сокровищ".

© Киевнаучфильм (1976) Кадр из мульсериала "Приключения капитана Врунгеля" © Киевнаучфильм (1976) Кадр из мульсериала "Приключения капитана Врунгеля"

Мультипликатор был награжден украинским орденом "За заслуги" II и ІІІ степени.

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