МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Стивен Кинг продал россиянам права на экранизацию своих рассказов за доллар, сообщил программный директор кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрей Попов.
Пока что существует три российских Dollar Baby фильма, официально заверенных договором Dollar Dеa. Это – "Пляж" (режиссер Марина Иванова), "Сошедшие с рельсов (режиссер Анна Шапиро), "Пустите детей" (режиссер Саня Домогаров).
Кроме того, были подписаны еще два договора со студентами из Уфы и Новороссийска, но эти фильмы по некоторым причинам снять не удалось.
Российские кинематографисты были среди тех, кто стоял у истоков проекта Dollar Baby. Еще в Советском Союзе появился десятиминутный мультфильм "Сражение", который режиссер Михаил Титов создал в 1986 году по рассказу "Поле боя".
Следующий фестиваль Dollar baby Russia пройдет в октябре 2019 года.