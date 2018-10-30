МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Стивен Кинг продал россиянам права на экранизацию своих рассказов за доллар, сообщил программный директор кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрей Попов.

Речь идет о проекте Dollar Baby — короткометражных фильмах по произведениям Кинга, чье создание одобрено автором. Ежегодно писатель заключает пять-десять, а то и больше подобных договоров с кинематографистами-любителями (в том числе и школьниками и студентами) из разных стран.

Пока что существует три российских Dollar Baby фильма, официально заверенных договором Dollar Dеa. Это – "Пляж" (режиссер Марина Иванова), "Сошедшие с рельсов (режиссер Анна Шапиро), "Пустите детей" (режиссер Саня Домогаров).

Кроме того, были подписаны еще два договора со студентами из Уфы и Новороссийска, но эти фильмы по некоторым причинам снять не удалось.

Российские кинематографисты были среди тех, кто стоял у истоков проекта Dollar Baby. Еще в Советском Союзе появился десятиминутный мультфильм "Сражение", который режиссер Михаил Титов создал в 1986 году по рассказу "Поле боя".

Всего рамках проекта Dollar Baby кинематографисты из 20 стран сняли более 200 короткометражных фильмов. В России проходит специальный фестиваль для показа таких фильмов – Dollar Baby Russia. Так как их нельзя выкладывать в интернет, транслировать по телевидению и продавать на DVD, фестиваль – не просто единственный способ увидеть это независимое кино, но и эксклюзивная возможность посмотреть раритетные фильмы на большом экране.

Следующий фестиваль Dollar baby Russia пройдет в октябре 2019 года.