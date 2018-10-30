Электротеатр Станиславский представит спектакль "Транскрипция ошибки"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Премьера спектакля "Транскрипция ошибки" в постановке режиссера Изабель Кранабеттер из Германии состоится на Малой сцене московского Электротеатра Станиславский во вторник, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль "Транскрипция ошибки" создан Электротеатром при поддержке Итальянского Института культуры в Москве. Автор текста и композитор — Александр Чернышов, режиссер — Изабель Кранабеттер, уточнили в пресс-службе.

В спектакле задействованы семь артистов из шести стран и совершенно разных исполнительских областей — Дарио Фарьелло, Штефан Фоглзингер, Мириам Сехон, Владимир Горлинский, Марина Полеухина, Алессандро Батиччи, Мартон Ковач, добавили в театре.

"Транскрипция ошибки – это создание ситуации, в которой мы так обманчиво близки к реальности, что нам кажется, что это и есть реальность, которую мы спутали с музыкальной пьесой, но при этом знаем, что ошибаемся", — говорится в сообщении.

Композитор Чернышов представляет "театр ошибки" как исследование сути момента настоящего, отметили в пресс-службе. Это одновременно и музыкальный театр-опера, и стендап комедия в духе Энди Кауфмана и Стюарта Ли, это вывернутый наизнанку концерт и эксцентрическая импровизация, игровой драматический театр и экзистенциальный цирк.

Кранабеттер работает на стыке музыкальных и театральных форм. Как драматург, либреттист и режиссер работала на экс-ан-Прованском оперном фестивале, в Национальной опере в Амстердаме и Варшаве, в Гамбургском и Дармштадском оперных театрах, а также на Венецианском и Мюнхенском биеннале.

Чернышов – композитор, перформер, импровизатор, музыкант, выпускник Венской консерватории по классу композиции и электроакустической композиции. Он участвовал Венецианской биеннале, Международной неделе музыки Gaudeamus, фестивалях в Австрии, Бельгии, Хорватии. Один из авторов спектакля "В чаще" в Центре Мейерхольда, оперы "Das Floss" в Гамбургском оперном театре. Работает над расширением музыкального инструментария, используя акустические и электромеханические приборы.