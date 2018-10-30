Певица Зара рассказала об источниках своего вдохновения

ДОХА, 30 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Российская певица Зара, которая в первый раз выступила с концертом в Катаре, вдохновляется примером женщин из правящей в эмирате семьи Аль Тани. Об этом сама заслуженная артистка России и артист во имя мира ЮНЕСКО рассказала РИА Новости.

"За Катаром я всегда много наблюдала с большим восхищением, как за страной, в которой много загадок, красоты, благородства. Я испытываю большое уважение к правящей семье эмирата, особенно к двум женщинам, которые вдохновляют людей по всему миру и меня лично — шейхе Мозе (жена бывшего эмира) и шейхе аль-Меяссе (сестра правящего эмира)", — поделилась Зара.

"Шейха аль-Меясса, как глава организации "Катарские музеи", была признана одной из самых влиятельных женщин в сфере культуры во всем мире (согласно журналу Art Review). В свою очередь шейха Моза — одна из немногих женщин, которая борется за равноправие женщин Востока во всем мире, за то, чтобы женщины имели права, получали достойное образование, она очень много внимания уделяет детскому образованию во всем мире, это не может не вызывать уважения. Эти женщины действительно вдохновляют и восхищают", — продолжила она.

По словам Зары, на первый взгляд между Катаром и Россией мало общего, но если присмотреться внимательнее — обе страны объединяет одинаковый посыл к миру и созиданию.

"Мы говорим на разных языках, живем в разных климатах, но у нас есть общее — это правильный посыл, посыл к созиданию, миру, любви, все это вне зависимости от расы, от цвета кожи, от вероисповедания, самое главное — человечность, чтобы дети жили в мире и согласии, в этом посыле наши страны очень схожи", — считает певица.

Ее концерт в Дохе прошел в рамках перекрестного года культуры России и Катара. С начала этого года в городах России и столице Катара прошли множество культурных мероприятий, позволивших жителям двух стран больше узнать друг о друге, в том числе выступления ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, хора московского Сретенского монастыря, модный показ с участием популярных российских дизайнеров.