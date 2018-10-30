Из "Спокойной ночи, малыши" в сутенерши: Анна Михалкова — о новой роли

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. На телеканале ТВ-3 вышел сериал "Обычная женщина". Главная героиня в исполнении актрисы Анны Михалковой — с виду образцовая жена и мать, скромная владелица цветочного бизнеса. Но уже в первой серии зрители узнают, что у каждого члена семьи есть свои секреты, а "обычная женщина" и вовсе сутенерша. Анна Михалкова рассказала корреспонденту РИА Новости, чем ее привлекла эта история и почему в России неактуален феминизм.

— Что повлияло на ваше решение участвовать в проекте — вас заинтересовала сама история или хотелось поработать с Борисом Хлебниковым?

— Я с ним уже работала. Для меня присутствие Бориса — это всегда знак качества, поэтому, когда он позвонил и объяснил в двух словах, о чем сериал, я сразу сказала "да". Потом, когда прочитала сценарий, мне понравилась сама история. Конечно, она немножко абсурдная, доведенная до неких экстремальных ситуаций, но я оценила юмор, жизненные обстоятельства, в которые поставлен человек, и в целом этот характер.

— Кого интереснее играть: положительных или таких сомнительных персонажей?

— Любой артист скажет, что интереснее играть отрицательные роли, потому что они дают больше красок. Кстати, качество артиста как раз можно понять, когда он играет положительных героев, поскольку это сложнее, у тебя меньше возможностей. Конечно, интереснее работать с характерами, в которых есть внутренние противоречия, — люди с какими-то тараканами, скелетами в шкафах.

© Фото : Предоставлено ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина" © Фото : Предоставлено ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина"

— Слоган сериала "На все ради семьи" вам близок? Вы оправдываете этим свою героиню?

— Артист обязан оправдывать своего героя. Это не значит, что ты оправдываешь безусловно, но нужно примерить героя на себя настолько, чтобы понять мотивацию. Что касается слогана, то, действительно, когда появляются дети, все, что мы делаем или не делаем, объясняется тем, что это ради детей. Условно говоря: мы боремся с режимом, чтобы наши дети жили в другой стране. Либо мы не хотим никаких волнений, потому что они приведут к гражданской войне, а нашим детям жить в этой стране. Человек выходит один перед танком ради детей, и тот, кто остается дома, тоже делает это для своей семьи. Это очень многослойный слоган с хорошими смыслами.

— Ваша героиня, обычная женщина, помимо теневого бизнеса, несет на себе груз обязанностей, которые знакомы большинству мам: работа, быт, с дочерью проблемы, свекровь достает. Это планида у русской женщины такая, что она всегда как загнанная лошадь? © Фото : Предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье" "В новостях каждый день хоррор": Надежда Михалкова — о мистике и подростках

— Мне кажется, это совпадает с кризисом середины жизни. Почему-то к 40 годам мужчина вдруг сдается и перестает брать на себя ответственность, а женщина ежедневно каждую секунду принимает какие-то решения. Неважно, с чем они связаны — погладить, купить торт на день рождения дочери, забрать ребенка из школы. Женщина — как компьютер.

Естественно, в какой-то момент понимаешь, что ты эту семью просто ненавидишь. Именно потому, что ты все время обязан. Оказывается, никто это не ценит, никому это не нужно. Это обычная ситуация внутрисемейного конфликта — между мужем и женой, между поколениями. Мы просто намеренно создали такую ситуацию, когда все это обострено. Все вдруг начинает рушиться.

© Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина" © Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина"

— История вашей героини напоминает популярный американский сериал "Во все тяжкие", где главный герой, обычный учитель химии, начинает изготавливать наркотики. В том, что у нас "во все тяжкие" пускается женщина, есть какой-то феминистский посыл? © Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о превращении в женщину

— Как раз интересно, что наш сериал показывали в Каннах на телерынке и его очень хорошо покупают иностранцы. Считается, что это какой-то прорыв в российском телевизионном пространстве. Для нас с Борей это было немного странно, потому что там нет никаких спецэффектов, все достаточно просто снято — качественно, но без революционных визуальных решений.

Оказалось, что иностранцы считывают совершенно другую какую-то историю, которая для них крайне актуальна. Они видят в этом расцвет феминизма. У нас же ни о каком феминизме речи не идет, потому что это ежедневная рутина любой тетки.

— Российские женщины априори более независимые?

— Нет, просто мы с 1917 года права получили как обязанности. Тот, кто не работал, считался тунеядцем, поэтому такого понятия, как "домохозяйка", или ущемления женщины в размере зарплаты у нас не было. Все должны были вкалывать, и для нас проблема феминизма просто неактуальна. У нас все эти права давно есть в виде обязанностей.

© Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина" © Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина"

— Борис Хлебников сказал, что ваша героиня идет на сделку с совестью, чтобы сохранить семью. Вам когда-нибудь приходилось оказываться в подобной ситуации?

— Конечно, только я бы не называла это такими громкими словами. Мы все делаем ради семьи, потому что нам не хочется быть плохими людьми. Этот выбор мы делаем сами.

— Вас в этом году можно увидеть во множестве проектов: подряд вышли фильмы "Селфи", "История одного назначения", сейчас сериал "Обычная женщина". Практически параллельно — режиссерский дебют вашей сестры "Проигранное место", потом еще фильм "Заповедник" и сериал "Годунов". Плюс вы прекрасная мама. Как вы все успеваете?

— Плохо успеваю (смеется). В разные периоды жизни акценты меняются. У меня был период, когда я считала, что важна только работа, а был период, когда я поняла, что это абсолютная ерунда и важна только семья. Но когда старшие дети вырастают, ты понимаешь, что и это — не тот банк, который приносит дивиденды. Все работает только в разумном сочетании. Поскольку я снимаюсь в основном в Москве, то нормально сочетаю работу и дом. Плюс почти никогда не работаю в выходные — субботу и воскресенье провожу с детьми.