Автор хитов российской эстрады Владимир Бородин погиб в ДТП

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский композитор Владимир Бородин скончался в результате ДТП. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" написал поэт и продюсер Николай Бирюков.

"Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг — композитор Владимир Бородин", — говорится в сообщении.

Вместе с музыкантом в машине были его сын и невестка. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Композитора похоронят в городе Домодедово. Дата и время прощания пока неизвестны.

Бирюкову было 52 года.

Композитор успел поработать со многими представителями российской эстрады. Он писал песни для Кристины Орбакайте, Григория Лепса, Алексея Глызина. На его счету такие хиты, как "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", "Ангел-хранитель" и многие другие.