В Москве фронтмену Rammstein Линдеманну подарили бюст Ленина

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве. Архивное фото

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фронтмену культовой немецкой группы группы Rammstein Тиллю Линдеманну подарили в Москве бюст Ленина в преддверии дня Октябрьской революции.

В Москву Линдеманн приехал представить свое камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.

В преддверии дня Октябрьской революции журналисты и поклонники творчества Rammstein, подарили Линдеманну бюст Ленина, подарок музыканта развеселил.

"Прекрасный Ленин", — сказал Линдеманн с усмешкой в комментарии РИА Новости. Музыкант родился в учился в ГДР, биографию основателя советского государства изучал еще в школе.

Камерные концерты Линдеманна состоятся в пяти городах: Санкт-Петербурге (3 декабря), Москве (5 декабря), Новосибирске (9 декабря), Иркутске (11 декабря), Самаре (13 декабря). В российском туре Messer артиста поддержит его старый друг и коллега по группе Lindemann — Петер Тэгтрен, который является лидером дэт-метал группы Hypocrisy и создателем индастриал-метал проектa Pain, отмечает организаторы.

"Впервые Тилль Линдеманн выступит не только в Москве и Санкт-Петербурге. В первый и, вполне возможно, единственный раз великого и ужасного Линдеманна смогут увидеть поклонники из других городов России", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, солист Rammstein представит что-то совершенно новое и загадочное для своих российских поклонников.