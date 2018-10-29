Концерты пяти исполнителей в Нижнем Новгороде отменили за нецензурные песни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Концерты пяти современных исполнителей отменены в Нижнем Новгороде из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений, касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В конце сентября родители Нижнего Новгорода направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие.

По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка направила письмо в прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении руководства концертного зала, где, по информации родителей, проходят концерты названных исполнителей, к административной ответственности.

Сообщается, что прокуратурой области нашла нарушения соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при организации мероприятий в одном из концертных залов Нижнего Новгорода.

"Установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих. В отношении организаторов концертов возбуждены административные дела", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура обнаружила "признаки готовящегося правонарушения" в действиях одного из организаторов концертов.

"Установлено, что в октябре-декабре 2018 года запланирован ряд выступлений исполнителей, популярных в молодежной среде. Согласно рекламным материалам, размещенным в открытом доступе, соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 (12+) либо 16 лет (16+). При этом песни исполнителей содержат информацию, распространение которой среди детей запрещено. Организатору объявлено предостережение, концерты пяти исполнителей отменены", — отмечается в сообщении областной прокуратуры.

Между тем в концертном зале Нижнего Новгорода, где должны были состояться выступления исполнителей, вызвавших возмущение нижегородских родителей, корреспонденту РИА Новости сообщили, что "концерты не отменены, а перенесены на другой срок".

"У нас есть информация только о переносе концертов. Так, Элджея перенесли на 23 февраля, концерт Jah Khalib — на 5 декабря, новые даты выступления Монеточки и Ганвеста пока неизвестны", — рассказали РИА Новости в концертном зале.