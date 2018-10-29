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Культура

В "Ленкоме" завершилась церемония прощания с Николаем Караченцовым

Сюжет:
Умер Николай Караченцов (47)
(обновлено: 13:50 29.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в МосквеНа церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Церемония прощания с актером Николаем Караченцовым завершилась в театре "Ленком", присутствующие на улице поклонники и коллеги проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
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Караченцов просил поклонников не плакать, рассказала его вдова
Прощание с легендарным актером Николаем Караченцовым, который ушел из жизни в минувшую пятницу, проходило в театре "Ленком". У гроба собралась вся его семья, соболезнования принимали, в частности, вдова артиста Людмила Поргина и его сын.

На улице собрались сотни людей. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, которые не стихали около десяти минут, и криками "Браво!".

Проститься с коллегой также пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер, актеры "Ленкома". Позднее артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

"Он просил вас всех не плакать". Прощание с Николаем Караченцовым
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрощание проходило в театре "Ленком" — родном для Караченцова.На церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прощание проходило в театре "Ленком" — родном для Караченцова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСоболезнования принимали вдова артиста Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.Вдова Н. Караченцова Людмила Поргина на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Карченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Соболезнования принимали вдова артиста Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОчередь из желающих проститься с артистом выстроилась до метро.Люди несут цветы к зданию театра Ленком на Малой Дмитровке, где пройдет церемония прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым
© РИА Новости / Илья Питалев
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Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась до метро.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУ гроба собралась вся семья Николая Караченцова.Вдова Н. Караченцова Людмила Поргина и его сын Николай на церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Карченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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У гроба собралась вся семья Николая Караченцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк«Театр "Ленком" стал для всей нашей семьи вторым домом. Спасибо вам всем — артистам, руководству, поклонникам — за взаимную любовь», — сказал сын Караченцова.Цветы у входа в театр Ленком на Малой Дмитровке, где пройдет церемония прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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«Театр "Ленком" стал для всей нашей семьи вторым домом. Спасибо вам всем — артистам, руководству, поклонникам — за взаимную любовь», — сказал сын Караченцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктриса Евгения Крюкова на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.Актриса Евгения Крюкова на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актриса Евгения Крюкова на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНиколай Караченцов оказал большое влияние на тех, кто с ним работал, сказал на гражданской панихиде худрук театра "Ленком" Марк Захаров.Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ несут цвету к зданию театра Ленком на Малой Дмитровке, где пройдет церемония прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Николай Караченцов оказал большое влияние на тех, кто с ним работал, сказал на гражданской панихиде худрук театра "Ленком" Марк Захаров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Александр Пашутин (в центре) на церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.Актер Александр Пашутин на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Александр Пашутин (в центре) на церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлла Пугачева на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Алла Пугачева на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.Актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь", — сказала Вдова Николая Караченцов на гражданской панихиде.На церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь", — сказала Вдова Николая Караченцов на гражданской панихиде.
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