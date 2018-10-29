В "Ленкоме" завершилась церемония прощания с Николаем Караченцовым

На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Церемония прощания с актером Николаем Караченцовым завершилась в театре "Ленком", присутствующие на улице поклонники и коллеги проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание с легендарным актером Николаем Караченцовым, который ушел из жизни в минувшую пятницу, проходило в театре "Ленком". У гроба собралась вся его семья, соболезнования принимали, в частности, вдова артиста Людмила Поргина и его сын.

На улице собрались сотни людей. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, которые не стихали около десяти минут, и криками "Браво!".

Проститься с коллегой также пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер, актеры "Ленкома". Позднее артиста похоронят на Троекуровском кладбище.